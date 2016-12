Tokyo Ghoul Re Chapitre 103 : Le CCG se prépare à affronter les Clowns !

Dans le chapitre 102 de Tokyo Ghoul :Re, Kaneki eut la surprise de retrouver un personnage connu dans sa quête pour sauver Akira, à savoir Oguro. Après avoir rapidement appris le lien entre Kano et ce dernier, on en apprend plus sur cette nouvelle organisation qui, finalement, possède à peu près le même objectif que Kaneki. De plus, celle-ci comportait visiblement Nishino, ancienne petite amie de Nishio et actuelle assistante de Kano. Oguro finit par leur expliquer que pour guérir Akira, ils auront besoin d’un limiteur RC, qu’ils devront subtiliser dans un laboratoire affilié au CCG…

On retrouve d’ailleurs l’agence, où se tient une réunion à propos des agissements des Clowns. Furuta, présent, fait part de son avis sur leurs motivations (soi-disant obtenues grâces aux minces informations à leur disposition) et ce qui sera visiblement la cible de leur prochain assaut : le Bureau Principal ! Les Inspecteurs Spéciaux décident donc d'y affecter une seule escouade afin de ne pas laisser d'arrondissements sans surveillance, et ce sont Suzuya et ses hommes qui devront s'en charger ! Ce chapitre se termine sur Kuroiwa, Ui et Saiko partis diner dans une boulangerie où travaille Yoriko, amie de lycée de Touka, à qui Kuroiwa fait soudainement une demande en mariage…