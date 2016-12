Tokyo Ghoul Re Chapitre 104 : Les Clowns passent à l'action !

La semaine dernière, le chapitre 103 de Tokyo Ghoul :Re, au cours duquel le CCG se préparait à affronter les Clowns, se terminait sur une étrange scène avec Saiko, Ui et Takeomi qui demandait Yoriko en mariage. Celle-ci accepte, et c’est l’occasion d’avoir pour une fois un petit passage un tant soit peu joyeux. Mais on retourne vite aux choses sérieuses quand on retrouve les agents du CCG se rappeler de la dernière grande bataille, avant de repenser à celle qui les attend. On assiste d’ailleurs à une rencontre tendue entre Matsuri et Furuta, accompagné d’Ui. Celui-ci assume la responsabilité du plan délicat mis en place, face à Matsuri qui se montre, à raison, suspicieux.

On rejoint ensuite la Chèvre Noire, où Ken Kaneki explique son nouveau plan en divisant ses forces. Pendant qu’il attaquera le laboratoire avec Ayato, Kurona, et Takizawa, pendant que Shu mènera une force de frappe conséquente avec, entre autres, les Costumes Blancs et l’escouade 0. Touka et Yomo, quant à eux, seront en charge de la communication. Enfin, on retrouve Takeomi et Yoriko, qui après lui avoir posé quelques questions sur les raisons de cette demande en mariage, lui parle d’une ancienne amie, ne sachant pas comment lui apprendre la nouvelle. Il lui demande de lui donner son nom afin de la retrouver, ce qu’elle fait ; il s’agit de Touka. Le 9 Février, celle-ci est à la boutique, et découvre que les Clowns s’attaquent à la foire de la St Valentin…