Tokyo Ghoul Re Chapitre 105 : le CCG, les Clowns, et les Costumes Blancs

Au terme du chapitre 104 de Tokyo Ghoul :Re, les Clowns passaient à l’action en faisant leur apparition dans un festival du 9ème arrondissement. Armés de ballons explosifs, ils commencent à décimer les civils, mais sont vite interrompus par le CCG, mené par Takeomi, son père Iwao, et Misato Gori. Des affrontements ont également éclatés dans le 18ème, où se trouve Mougan, ainsi que le second, dans lequel l’escouade Quinx est positionnée. Mais à cet instant, toujours aucune attaque à signaler du côté du QG du premier arrondissement…

On y retrouve d’ailleurs Ui, dont Matsuri se moque en disant qu’il sera rétrogradé. L’Inspecteur Spécial s’en va ensuite avec l’escouade S1 rejoindre trois champs de bataille aux alentours, confiant la protection du Bureau à Suzuya. C’est alors qu’une alerte les prévient que le Bureau a été encerclé par les Clowns, dont Nico. Furuta prend les choses en main, ordonnant aux agents de se préparer au combat. Il leur hurle de se dépêcher, ce qui tétanise Matsuri et d’autres Inspecteurs, qui ont l’impression d’entendre Yoshitoki. Il confie l’escouade S3 à Suzuya et demande à Matsuri d’assurer ses arrières, rigolant à l’idée de protéger le CCG. Dans le 22ème, les Costumes Blancs, Kaneki, Shu et Naki en tête font leur apparition…