Tokyo Ghoul Re Chapitre 106 : Urie face au chef des Clowns !

Après une semaine sans chapitre, nous revenons au cœur de l’action avec la bataille entre le CCG, les Clowns, et les Costumes Blancs qui les ont rejoint dans le chapitre 105 de Tokyo Ghoul :Re. Ces derniers, accompagnés de l’ancienne escouade 0, s’en prennent immédiatement aux Clowns sous le regard pour le moins étonné des agents du CCG, tout aussi surpris par le nombre de kagune du Roi Borgne, qui ne tarde pas à se montrer. Leur présence est déjà signalée auprès du Bureau Principal, où Furuta tente de comprendre leurs agissements. Il demande un compte-rendu de la situation, l’occasion pour nous de résumer le conflit qui agite la ville de Tokyo et ses habitants.

C’est à ce moment que la force principale des Clowns s’amène devant le quartier général, prêt à attaquer. Tandis que la plupart des Inspecteurs commencent à désespérer, Furuta envoie l’escouade Suzuya les retenir au péril de leur vie. Confiant, ce dernier en élimine une rangée en un instant, avant de déclarer qu’il n’a qu’à tous les tuer, ce que son chef confirme en se parlant à lui-même. Enfin, on retrouve les Quinx, qui collaborent avec les Pompiers face aux pyromanes avant de se diviser. Urie part avec Touma et l’oncle pompier de ce dernier, qui, à peine après avoir eu le temps de demander au chef des Quinx de prendre soin de son neveu, se fait tuer à l’entrée d’un immeuble. À l’intérieur, les deux y découvrent Donato Porpora et se préparent au combat. Mais sans qu’il s’en rende compte, Touma a déjà perdu un bras…