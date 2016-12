En est-ce vraiment fini de Ragnar ? Au cours de l’épisode 14 de Vikings saison 4, dont vous pouvez découvrir notre critique, il a demandé au roi du Wessex de le livrer au roi Aelle pour que ce dernier l’exécute et que Egbert ne soit donc pas tenu pour responsable. En échange, le Roi des Vikings a réclamé la liberté d’Ivar et demande à ce que ses fils soient avertis de son sort pour venir le venger. Va-t-il vraiment être tué ? Le trailer de l’épisode 15, intitulé "All His Angels", nous donne un aperçu de ce qui nous attend la semaine prochaine !

En plus de ces images, le synopsis de l’épisode révèle que : "Ragnar et Ivar complotent contre les Saxons et atteignent un nouveau niveaux de compréhension." Il est difficile de savoir ce que vont préparer les deux personnages. Alex Hogh, qui incarne Ivar, a cependant teasé ce qui attend son personnage dans la saison 4 de Vikings. Pendant qu’ils tentent de s’en sortir, Bjorn continue son périple, accompagné de son oncle Rollo. À la rédac’ de MCM.fr, on a hâte de les retrouver et surtout de connaître le sort du Roi des Vikings. La situation s'annonce tendue au Wessex !