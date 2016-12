Wolverine 3 : Deadpool ne sera pas dans le film

Après le succès qu’a été Deadpool, que ce soit critique ou au box-office, et le fait que Wolverine 3 soit Rated R, tous les fans de comics ont fantasmé sur une réunion de ces deux fous furieux. Ryan Reynolds n’a jamais caché son envie de travailler aux côtés de Hugh Jackman. Un désir réciproque pour notre Logan international. Toutefois, nous devons cesser de nous faire des films sur une telle collaboration : elle n’arrivera pas. Dernièrement, The Wrap reportait que Deadpool serait dans le film Logan. Une info semblant légitime jusqu’à ce que James Mangold, le réalisateur du prochain Wolverine, Hugh Jackman et Ryan Reynolds démentent la rumeur sur Twitter.

Une bien triste nouvelle pour les fans des comics. Rien n’exclut une collaboration entre Wolverine et Deadpool dans le futur, du moins à notre avis, toutefois le plaisir ne sera pas le même sans la présence de Hugh Jackman. Ne l’oublions pas : Wolverine 3, dont un gros spoiler a peut-être été dévoilé à travers une image, sera la dernière interprétation de Logan par l’acteur…Mais qui sait, il s'agit peut être d'un coup monté de leur part pour mieux nous surprendre par la suite. Mais ne parions pas la dessus.