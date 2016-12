Wolverine 3 : Ryan Renolds veut un film Deadpool avec Hugh Jackman

C’était clairement la rumeur de la semaine : Deadpool ferait une apparition dans Wolverine 3. Et l’information s’est tellement diffusée que le réalisateur de Logan a dû démentir l’information qui commençait à prendre un peu trop d’ampleur à son goût. Mais Ryan Renolds étant très bavard, on s’attendait forcément à le voir réagir à la rumeur, surtout que c’est exactement la même qu’au moment du tournage du film Deadpool, qui montre que les gens ont vraiment envie de voir Deadpool et Wolverine ensemble à l’écran. “Je veux un film Deadpool/Wolvie, mais Logan est son propre truc unique et parfait. Le gros moulin à paroles rouge n’irait pas avec le ton.”

Deadpool vs Wolverine

C’est pas nouveau parce que Ryan Renolds a déjà dit pas mal de fois qu’un team-up avec Wolverine est un de ses objectifs. Malheureusement, ça ne sera pour Logan mais on peut espérer que ça soit pour le film X-Force, toujours pas annoncé par la Fox, mais que les fans ne désespèrent pas de voir un jour, et qui est une rumeur depuis maintenant quelques années. Mais comme le studio hollywoodien communique très peu sur ce qui est prévu pour les mutants de Marvel, il est pour le moment difficile de savoir quels films nous attendent à l’exception de Logan, Deadpool 2 et The New Mutants.