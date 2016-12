Les temps ont été durs ces dernières années pour les X-Men chez Marvel. À part pour le petit event Death of X, dont on vous a parlé dans la minute comics #9, on a pas souvent l’occasion de vous parlez des séries X-Men parce qu’elles sont justes pas super intéressantes. Pendant longtemps Marvel a préféré développer les Inhumains, en mettant les mutants de côté mais les choses vont changer l’année prochaine avec ce que tous les fans espèrent être un retour en force. Et ça commencera avec les équipes Gold et Blue, dont la composition et les équipes créatives ont été dévoilées avec les couvertures.

Une team Gold variée

Une team Blue plus jeune

D’un côté, la team Gold qui sera leadé par Kitty Pride, qui va donc au revoir aux Gardiens de la Galaxie dont elle fait actuellement partie. Avec elle, Old Man Logan, Rachel Grey, ainsi que Diablo, Colossus et Storm. Le fait que ça soit encore le vieux Logan et pas le Wolverine que l’on connait tous nous indique que Marvel ne va pas le ressusciter tout de suite. Du côté de la team Blue, on a un roster un peu plus adolescent avec Jean Grey en leader, accompagnée de Cyclops, Iceman, Angel et Beast sans ses poils bleus. Magneto devrait les rejoindre en tant que mentor, puisque Xavier n’est plus de ce monde. Les deux séries sont prévues pour avril et on a hâte, surtout à l’heure où la question d’autre reboot des films se pose après X-Men Apocalypse.