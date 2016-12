X-Men vs Inhumans, Ghost Rider, Suicide Squad... La minute comics #13

La semaine dernière était vraiment une misère en termes de lecture, surtout après avoir eu du Civil War 2, X-Men, Green Lantern et autres dans la minute comics #12. Que ça soit du côté de Marvel ou de DC Comics, c’est un peu la trêve hivernale le temps de préparer ce qui nous attend dans les semaines à venir et notamment du côté de Marvel. Je retiens forcément l’épisode 0 de Inhumans vs X-Men, qui avec un gros chapitre de plus de trente pages, nous montre la tension grandissante entre les deux races. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant de ce qu’il se passe dans l’univers Marvel, les Inhumains (enfin, surtout Black Bolt) ont libéré des nuages Terrigen qui traversent le globe, et le nombre de nouveaux Inhumains n’a jamais été aussi important. Mais ce même nuage est mortel pour les mutants, qui sont sur le déclin et une partie d’entre eux ne veulent qu’une chose : s’en débarrasser.

C'est pour bientôt

Marvel profite d'AoS

C’est donc une lutte pour la survie qui se prépare, puisque sans ce nuage, il n’y aura plus de nouveaux Inhumains, et j’ai forcément hâte de voir ce que ça va donner et les conséquences dans l’univers Marvel. L’autre sortie de la semaine, c’est le retour de Ghost Rider version Robbie Reyes, qui n’est pas du tout motivé par Agents of SHIELD saison 4, dont le winter finale s’annonce intense. Le résultat est sympa, surtout qu’on voit pas mal d’autres héros de l’univers Marvel mais il faudra attendre la suite pour savoir si la série est vraiment worth it. À noter également, la fin de l’arc scénaristique du Totally Awesome Hulk lié à Civil War 2, et qui était plutôt cool en permettant à Greg Pak de montrer qu’il maîtrise très bien le géant vert, que ça soit Bruce Banner ou Amadeus Cho.

Suicide Squad vs Suicide Squad

Du côté de DC Comics, c’était le désert total ! Le Batman Annual nous a offert quelques mini-histoires sympas et notamment une nouvelle origin story pour Ace the Bat-Hound, le chien de Batman. Un petit plaisir pour les fans absolus de Batman. Autrement, Suicide Squad #7 était vraiment cool et Rob Williams et Jim Lee nous offrent un arc scénaristique très sympa où Harley Quinn est la seule saine d’esprit quand tout le monde devient fou. Et quand en plus, ça se termine sur le retour attendu mais sans surprise de Captain Boomerang, ça annonce le meilleur pour Justice League vs Suicide Squad qui arrive très bientôt. Autant dire que le mois de décembre sera celui des versus.