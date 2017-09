Agents of SHIELD saison 4 : épisode 8, un winter finale en dessous de nos espérances

Après l’épisode 7 mystique d’Agents of SHIELD saison 4, on s’attendait forcément à un final flamboyant pour conclure l’arc du Ghost Rider et la confrontation avec Eli Morrow. Si l’ensemble était plutôt sympa et on a été servis niveau action, avec notamment Yo-Yo ou le fait de voir le directeur du SHIELD sur le terrain en armure, on est quand même un peu déçus. L’épisode n’est pas du tout mauvais mais on s’attendait à beaucoup plus de tensions et des enjeux plus décisifs pour ce qui reste une winter finale. La conclusion est sympa, le déroulement de l’épisode également mais on a l’impression d’avoir vu un épisode normal d’Agents of SHIELD et pas un final.

Yo-Yo, élément fort de l'épisode

Si certains dialogues sont supers comme la discussion entre Eli et Robbie, on aurait aimé voir le Ghost Rider avec un rôle plus central et actif pour ce qui devrait être sa dernière apparition avant un bout de temps dans la série. Au final, l’élément vraiment cool de cet épisode était Yo-Yo, qui va justement avoir droit à sa propre mini-série en attendant le retour d’Agents of SHIELD début janvier. Mais pour patienter, vous pouvez aussi vous tourner vers le tout nouveau comic book sur Ghost Rider/Robbie Reyes, dont nous vous parlions dans la minute comics #13. En tout cas, les dernières minutes de l’épisode indiquent que les Life Model Decoy seront au centre de l’intrigue de la suite et on est curieux de voir comment la série va aborder ce thème classique chez Marvel.