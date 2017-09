Arrow, Batman, Avengers, Spider-Man, Thor, Star Wars... La minute comics #14

Si pour la minute comics #13 représentée par X-Men vs Inhumains et d’autres, on avait au final pas grand chose d’exaltant, la semaine passée s’annonce très différente parce qu’on a beaucoup de trucs très cools et je me suis pas mal laissé emporter par les titres DC Comics. Je commence avec Aquaman #12 parce que le complot pour déclencher une guerre entre la surface et l’Atlantide explose après plusieurs chapitres par forcément captivants et voir la situation échapper totalement au contrôle d’Aquaman est aussi drôle que inquiétant pour la suite. Le chapitre 12 de Batman a aussi fait pas mal de bruit et nous prouve que Tom King vaut largement Scott Snyder en terme d’écriture, même s'il divise beaucoup plus. Dans cet arc intitulé “I Am Suicide” on a cru pendant quatre chapitres que l’on parlait de la petite équipe de criminels recrutée par Batman pour sa mission, mais ce n’était pas le cas…

Ce titre fait référence au récit de Bruce Wayne expliquant que Batman serait né d'une tentative de suicide après le drame de Crime Alley. Si ce détail a fait autant de bruit, c’est parce qu’il change beaucoup la mythologie autour de Batman, qui verrait plus son rôle comme un suicide élaboré sur le long terme que comme une mission. Le vert est cool chez DC Comics avec Green Arrow et Green Lanterns chapitres 12. Oliver Queen est de retour à Seattle pour un nouvel arc scénaristique et ça fait plaisir de retrouver le héros dans sa ville et le fait qu’il soit mort aux yeux du monde risque de rendre le truc intéressant. Chez les Green Lanterns, j’aime toujours autant cet arc avec le Phantom Ring et j’espère que la conclusion ne sera pas décevante. Avec Nightwing #10, Dick est (enfin) de retour à Blüdhaven et même si le chapitre n’est pas dingue, les précédents chapitres de cette série m’ont montré qu'il faut être patient. Je termine comme d’habitude avec mon éternel coup de coeur Shade the changing girl, toujours aussi indescriptible et incroyable pour son chapitre 3.

Du côté de Marvel, on a pas mal de trucs sympas aussi, à commencer par The Avengers #2 et je trouve que c’est une super idée d’avoir fait de Kang l’ennemi des Avengers mais c’est surtout le dessin sublime de Mike Del Mundo qui me vend le truc. Champions #3 était sympa mais sans plus et permet d’explorer un peu plus la relation et les caractères de cette toute nouvelle équipe de super héros, en attendant enfin un arc scénaristique plus consistant. J’attendais le nouveau comics Star Wars de Marvel avec impatience et j’ai pas été déçu. Le personnage du docteur Aphra qui a été vue dans la série sur Vador a droit à son propre comic book et ça s’annonce vraiment cool ! À suivre absolument pour les fans de Star Wars. Dan Slott continue de nous montrer qu’il est le maître quand il s’agit de Spidey avec The Clone Conspiracy #3 et des plot-twists de malade même s’ils sont réservés aux plus gros fans de Peter Parker et pas forcément au lecteur occasionnel. Dans le même genre, Jason Aaron sait manier Thor comme personne et voir le fils d’Odin prisonnier du Collector dans The Unworthy Thor #2 est une super idée.