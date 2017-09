Boruto Chapitre 8 : La puissance de Kyubi, notre récap' !

Un adversaire redoutable ! Dans le dernier chapitre de Boruto, Momoshiki n'a pas hésité à dévorer son camarade Shinsiki. Il est devenu surpuissant, et il se débarrasse très facilement des 4 Kages ! Même Gaara est complètement acculé. Encore une fois, il va falloir s'en remettre à Naruto et Sasuke. Le Hokage ne prend pas des gants, et y va à fond dès le départ en passant en mode Kyubi. Il est aidé par Sasuke qui est très utile avec sa vitesse. Le duo des anciens rivaux est parfait ! Et on ne croit pas si bien dire...Finalement Naruto décide de faire appel à Kurama/Kyubi, et Momoshiki créé un géant de pierre. Un choc de titans se met en place !

Kurama est dominé, mais Sasuke a une idée géniale. Il combine son Susanoo avec Kyubi, donnant au renard une armure à sa taille, et même une épée ! Avec ça, le Démon à Neuf Queues est invincible, et ulvérise le géant. Momoshiki est à terre, et tout le monde pense en avoir fini avec lui. C'était sans compter sur ces idiots du département scientifique, qui attaquent Momoshiki avec leur technologie. L'ennemi absorbe l'attaque, et il utilise la manipulation des ombres sur tout le groupe. Le seul à ne pas être touché, c'est Boruto, qui est resté en retrait de la bataille. Mais il est temps pour lui d'intervenir ! Dans le prochain chapitre le fils de Naruto va agir, et l'histoire du film Boruto-Naruto The Movie devrait s'achever. Viendra ensuite une nouvelle intrigue inédite ! Et concernant Naruto, sachez qu'un film live est en préparation !