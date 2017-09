Civil War 2, X-Men, Green Lantern, Wonder Woman... La minute comics #12

Malgré Thanos ou Jessica Jones dans la minute comics #11, on avait rien eu de bien fou à lire mais heureusement, la semaine passée était un peu plus intéressante, aussi bien chez Marvel que chez DC Comics. L’un des gros morceaux de la semaine, c’est surtout l’avant dernier chapitre de Civil War 2. On va pas se mentir, ce gros event a été en dessous de ce qu’on pouvait en attendre mais bizarrement, ce chapitre 7 était plutôt cool. Les dialogues sont bien écrits, et le grand final commence doucement à se dessiner et on sent déjà que ça va être assez tragique. Plus qu’un chapitre pour cette deuxième guerre civile et je l’attends quand même un petit peu.

Bientôt la fin ! Bientôt la fin ! Bientôt la fin ! Bientôt la fin !

L’autre grosse sortie, c’est le dernier chapitre de Death of X et sa fin complètement inattendue. D’un côté je suis un peu déçu de cette conclusion anti-climatique d’un point de vue purement baston, mais de l’autre, le plot-twist autour de la mort de Cyclops et le symbole qu’il représente était tellement bien amené. Parfaite conclusion en attendant le retour des X-Men chez Marvel. Dans les autres sorties sympas du côté de Marvel, je retiens Doctor Strange & The Sorcerers Supreme #2, juste parce que voir une team de magiciens de différentes époques est drôle et le titre ne se prend pas la tête. Et forcément, je suis obligé de parler de Venom #1, parce qu’après avoir eu Flash Thompson comme hôte, le parasite a presque pris goût à être un héros et faire le bien. Et quand son nouvel hôte est un homme égoïste et cruel, ça donne forcément une opposition qui s’annonce intéressante, et qui change du classique parasite maléfique et propriétaire gentil que l’on a déjà vu plein de fois.

Les Corps font du fan service Les Corps font du fan service Les Corps font du fan service

Chez DC Comics, un peu moins de grosses sorties mais on retient surtout Hal Jordan and the Green Lantern Corps #9. Les Lanternes sont enfin de retour et ça fait plaisir de les voir à l’œuvre mais quand en plus, ça annonce le retour de Kyle Rayner, mais également la rencontre entre Hal Jordan et celui grâce à qui il est une Green Lantern, Abin Sur, c’est juste du gros fan-service pour les fans des Green Lanterns. Teen Titans #2 confirme que la série est vraiment fun et pleine d’énergie et voir le très sérieux Damian Wayne tenter de gagner la confiance des Titans tout en se faisant attaquer par des assassins est agréable à lire. Avec Wonder Woman #11, la série prend une tournure un peu inattendue, puisque Diana semble définitivement avoir perdu son île natale. Je suis très curieux de voir où veut nous emmener Greg Rucka avec son histoire.