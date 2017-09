Doctor Strange : Un personnage important déjà prévu dans une suite ?

Elle n’a pas encore été annoncée officiellement mais le scénariste de Doctor Strange a déjà des idées pour la suite. Et notamment pour le personnage de Clea, qui a été l’objet de tellement de rumeurs pendant la production du premier film. La nièce de Dormammu pourrait apporter un contraste super intéressant à l’univers du docteur, surtout qu’elle est aussi son love-interest dans les comics. “C’est un personnage délicat à adapter parce que son oncle est un dieu omnipotent avec une tête enflammé et c’est bombe qui étudie la magie.” a déclaré le scénariste pour définir en une phrase le personnage.

Clea dans la suite ?

En tant que reine d’une autre dimension, elle fait tout pour le laisser séparer des autres et ça devrait donner une relation très intéressante avec Stephen Strange. “C’est une relation compliqué à amener du comic book à l’écran. Mais c’est un personnage convaincant en tant qu’opposé, love interest et collègue de Strange, et elle a toujours cette part de mystère sur sa nature humaine et à quel point, et ce que ça signifie pour leur relation.” a expliqué plus en détails Jon Spaihts qui nous donne définitivement envie de la voir à l’écran, et on se demande quelle actrice pourrait l’incarner. Avec les records au box office de Doctor Strange, l’annonce d’une suite n’est plus qu’une question de temps.