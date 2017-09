Drake & Jennifer Lopez : Un extrait de leur nouveau single fuite ?

Après avoir rendu jaloux son entourage en sortant avec Rihanna, Drake serait en couple avec Jennifer Lopez ? Du moins c’est ce que les deux artistes cherchent à tout prix à nous montrer à travers des photos mignonnes au possible. Cerise sur le gâteau, une vidéo a fait surface sur le net et le couple n’hésite pas à se bécoter lors d’une soirée en leur honneur. Mais sous ses allures de vidéo amateur, un détail titille l’oreille : une chanson inédite de J. Lo sur lequel le roi et la reine de la soirée dansent. Pour écouter la chanson en question, cliquez sur play ci-dessous.

La voix de Drake n’est pas audible dans le titre mais nous parions sur une collaboration des deux chanteurs. Les sonorités sont latines et connaissant l’éclectisme dont Drizzy fait preuve depuis Views, le mélange pourrait coller. Toutefois, est-ce que ce couple ne profiterait pas de leur relation pour créer un gros buzz avant la sortie du single ? Soyons fou : d’un album en commun ? Nous le saurons probablement l’année prochaine. En attendant, sachez que Drake fait partie de notre des 100 meilleures chansons de 2016.