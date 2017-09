Drake & Lil Wayne : En compétition pour un nouveau record au Billboard Hot 100

2016 aura été une belle année pour Drake. En sortant son quatrième album Viewsqui fait partie de nos 30 meilleurs albums de l'année, le rappeur canadien a été omniprésent dans les charts notamment grâce aux tubes "Hotline Bling", "One Dance", "Pop Style", "Controlla" et "Too Good". Et aujourd'hui, on apprend que Drizzy a encore fait des étincelles grâce à ses chansons ! Il égalise un record détenu par Lil Wayne jusqu'à maintenant pour avoir classé le plus de titres dans le prestigieux Billboard Hot 100 en tant qu'artiste solo. En effet, grâce à sa récente collaboration "Both" avec Gucci Mane, il compte désormais 132 titres dans le classement. Bravo à lui !

Avec son projet More Life qui verra le jour début 2017, Drake risque de surpasser Lil Wayne en un rien de temps. Et ça fait déjà un moment que le rappeur a dépassé d'autres artistes tels qu'Elvis Presley (108), James Brown (91) ou Jay Z (86). Un seul groupe empêche Drake et Lil Wayne de décrocher la première place dans cet exploit : le casting de Glee qui a classé exactement 207 chansons dans le Billboard Hot 100. Maintenant que la série est terminée, la place est libre !