Fairy Tail Chapitre 514 : Le premier Dragon Slayer, notre récap' !

Les origines d'Erza dévoilées ! Dans le chapitre 513 de Fairy Tail, nous avons enfin eu la révélation autour du lien entre Erza et Eileen. Cette dernière est bel et bien sa mère (ça ne faisait aucun doute) mais elle révèle une info encore plus intéressante : elle fut la Reine des Dragons il y a plusieurs siècles. Avant Acnologia, c'était donc elle qui régnait sur tous les dragons. Cette semaine, un flashback nous renvoie 400 ans en arrière, quand Eileen n'était qu'une humaine. Elle était reine d'un royaume qui avait choisi de coexister avec les dragons, et elle avait pour ami un dragon du nom de Belserion. Mais voilà, une guerre a éclaté entre humains et dragons, et la nation d'Eileen était en train de perdre. Il lui a fallu prendre une décision.

Eileen a demandé au dragon Belserion de lui confier son pouvoir, elle est alors devenue le tout premier Dragon Slayer de l'histoire. Grâce à ce pouvoir et à d'autres Dragon Slayers, la guerre a été remportée, mais des effets secondaires ont commencer à se propager pour celles et ceux qui possédaient un pouvoir de dragon. Dans le cas d'Eileen, c'est son corps tout entier qui commençait à se transformer en dragon ! Mais à ce moment-là, elle était enceinte d'Erza...Beaucoup de question restent encore en suspens, mais on veut surtout savoir comment Eileen a pu faire pu vivre 400 ans, et pareil pour Erza ! La jeune mage de Fairy Tail est peut-être elle aussi un Dragon Slayer mais de façon différente que Natsu ou Wendy. Vivement la suite !