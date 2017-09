Game of Thrones saison 7 : Des nouvelles photos de tournage dévoilées

Bien que le retour d’un personnage ait été confirmé pour Game Of Thrones saison 7, le comeback de la série n’est malheureusement pas pour demain. Mais l’échéance approche et le tournage du feuilleton semble se passer pour le mieux. Il y a un peu plus d’une semaine, des photos d’Euron Greyjoy, Cersei Lannister et Jaime Lannister avaient trouvé leur chemin sur le net. Aujourd’hui, c’est Sammy Tarwell et Gilly qui sont pris la main dans le sac à Caceres en Espagne lors du tournage de la série. A bord d’une calèche, le couple semble se diriger vers le nord vu les tenues chaudes qu’ils ont sur le dos. Jugez par vous-même ci-dessous.

Plus amoureux que jamais Plus amoureux que jamais Plus amoureux que jamais Plus amoureux que jamais Plus amoureux que jamais Plus amoureux que jamais

Au vu des clichés, Gilly semble avoir délaissé son apparence de sauvageonne pour un look un peu plus raffiné. Son fils a bien grandit depuis la saison 6. Combien de temps s’est-il écoulé entre les deux saisons ? Les photos nous donnent peu d’informations sur le sort de ces deux héros, toutefois leur aventure pourrait être périlleuse. Surtout que Sam avait dérobé l’épée traditionnelle de sa famille avant de quitter son royaume. En attendant d’en savoir plus sur le destin du couple, sachez qu’un spin-off de Game Of Thrones saison 7 est en préparation !