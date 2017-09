Depuis la nouvelle image de Batman, Wonder Woman et The Flash pour Justice League, le film refait un peu parler de lui et s’annonce comme l’un des blockbusters les plus attendues de 2017, malgré les précédents essais de Warner Bros et DC Comics. Dans le premier trailer dévoilé lors de la Comic Con de San Diego l’été dernier, on voit que c’est Batman qui prend les choses en main et qui va voir chaque super héros un par un pour les recruter, avec plus ou moins de succès. On sait avec la scène de fin de Batman V Superman que la mort du deuxième a permis au premier d’avoir une prise de conscience, mais est-qu’on peut s’attendre à une nouvelle confrontation ?

La Justice League

“Il y a une petite dispute entre lui et Batman sur la place de leader” a expliqué Henry Cavill lors d’une interview. On n’en saura pas plus mais vu que Superman est le leader de la Justice League dans les comics, ça ne serait pas étonnant qu’il prenne la place dans les films. Reste à voir si le Batman de Ben Affleck va réussir à supporter cette prise de pouvoir. On ne sait toujours pas de quelle manière Clark Kent va revenir à la vie mais il y a de forte de chance que ça soit à prendre en compte dans la façon dont ça va se passer. Avec le retrait du producteur des films DC Comics, les choses pourraient bien changer.