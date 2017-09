La nouvelle est tombée hier... Donald Trump sera le nouveau Président des États-Unis pour 4 ans dès début 2017. Une élection bien surprenante pour un bon nombre de personnes, notamment des stars telles que Lady Gaga, Katy Perry ou Madonna qui ont réagi fasse à la victoire de Donald Trump. L'Amérique tout comme le monde et les stars sont divisés entre incompréhension et satisfaction. Face à cet événement, certains internautes ont tout de même gardé le sourire mais surtout, une pointe d'humour ! Il est vrai que Donald Trump n'a pas d'expérience en politique, il a pourtant réussi à être élu. Alors pourquoi pas Kanye West ? C'est la théorie WTF qui tourne sur le web !

Lors des MTV Video Music Awards le 30 août 2015, Kanye West avait dévoilé sur scène de futurs projets politiques à venir : "J'ai décidé de concourir à la présidentielle de 2020", avait-il annoncé. Et suite à l'élection de Donald Trump, les paroles de Kanye West sont remontées aux oreilles des internautes qui se sont alors imaginés que si Donald Trump pouvait devenir Président, alors Kanye West aussi ! Une idée totalement folle qui a pourtant amusé les internautes puisque de nombreux tweets ont fusé sur le réseau social à l'oiseau bleu et de nombreux memes ont été créés à ce sujet ! Et certains semblent même impatients d'être à 2020 afin de savoir si Kanye West se présentera réellement... Rendez-vous en 2020 pour le savoir ! Et si Donald Trump était dans The Walking Dead ? Un zombie à son image serait dans le dernier épisode de la saison 7 ! Une théorie folle ou possible ?