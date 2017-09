L'Attaque des Titans Chapitre 88 : Le Titan Assaillant

Le flashback sur le passé de Grisha qui continuait dans le chapitre 87 de l’Attaque des Titans est toujours au cœur de l’intrigue ce mois-ci. Après s’être transformé en Titan et annihilé la flotte présente, Kruger reprend sa forme humaine, et semble d’ailleurs souffrir, puis commence à donner quelques explications à Grisha, en commençant par lui donner son véritable nom : Eren Kruger ! Il lui déclare ainsi être également un descendant d’Ymir, qu’il possède l’un des neufs Titans dits "primordiaux", et lui explique comment il s’est infiltré dans l’armée ennemie. Ne comprenant pas pourquoi il a laissé sa femme mourir malgré son sang royal, Grisha s’énerve, mais sa colère est de courte durée quand son interlocuteur tombe à genoux. Il revient ensuite sur la mort de Frye, arguant que sans celle-ci, il n’aurait jamais eu tant de ressenti envers Mahr, ce mépris qu’il avait pu voir dans ses yeux et n’aurait pas fait tout ce qu’il a réalisé jusqu’à ce jour. C’est cet évènement qui a scellé sa destinée. Lui aussi a connu un destin similaire, et malgré cela, il n’a pas hésité à sacrifier les siens afin de conserver sa couverture, pour se venger le moment opportun. Il lui confie une ultime mission : franchir l’enceinte du mur pour obtenir le titan originel. Pour cela, Kruger va devoir lui transmettre son pouvoir, car il ne peut pas le faire lui-même, et pour cause : ceux qui obtiennent le pouvoir d’un Titan primordial meurent au bout de treize ans…

On retourne brièvement dans le présent, où Eren, Mikasa et Armin discutent de cette histoire écrite dans le carnet, et notamment de cette histoire de treize années, qui coïncident avec l’intervalle de succession de la famille royale. C’est donc le temps qu’il reste à vivre pour Armin, alors qu’Eren n’a plus que huit ans, au grand dam de sa sœur adoptive. Celui-ci explique ensuite que si le détenteur d’un pouvoir meurt avant d’avoir pu le donner à quelqu’un, il sera transmis à n’importe quel nouveau-né descendant d’Ymir. Un lien que peuvent également emprunter les souvenirs de la personne, et qui trouve sa source chez le Titan Originel. De nouveau dans le passé de Grisha, ce dernier continue sa conversation avec Kruger, qui en vient rapidement à expliquer qu’il a laissé Dinah se transformer en Titan car cela restait mieux que de la voir servir de génitrice pour Mahr avant de lui redemander de prendre son pouvoir. Mais après tout ce qui s’est passé, Grisha refuse et il est obligé de le convaincre, en lui expliquant que ces évènements étaient actés dès le jour où il s’est aventuré en dehors de son camp avec sa sœur, que c’est pour ça qu’il l’a choisi et qu’il ne peut que tout faire pour se racheter, ce qui semble atteindre son cœur. Grisha finit donc par accepter cette mission, et avant de lui confier les pouvoirs de son Titan, Kruger lui donne le nom de celui-ci : le Titan Assaillant !