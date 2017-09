Lana Del Rey : Yes To Heaven, une nouvelle chanson fuite sur la toile

La rédaction de MCM.fr vous énonçait la possibilité que le nouvel album de Lana Del Rey soit prêt, mais finalement cela n'a pas semblé être le cas... Tandis que tous ses fans meurent d'envie d'entendre le successeur de Honeymoon dans les prochaines semaines, ils vont pouvoir se consoler en attendant puisqu'un nouveau titre de la chanteuse vient de leaker sur la toile. Souvent victime de fuites malencontreuses, cette fois c'est "Yes To Heaven" de Lana Del Rey qui vient d'apparaître de nulle part. On écoute.

Avec sa voix assez unique, Lana Del Rey réussit encore à nous envoûter sur "Yes To Heaven" qui doit être une vieille démo qui traînait dans un tiroir. On remarque sa voix est moins grave que maintenant, donc le titre doit dater de plusieurs années ! On espère qu'on aura prochainement l'occasion de l'entendre sur de vraies nouvelles chansons. En attendant, revoyez les 18 albums qu'on attend le plus en 2017 avec Katy Perry, Chris Brown, Miley Cyrus et bien sûr Lana Del Rey.