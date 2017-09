La sortie du spin-off d'Harry Potter, c'était hier ! Un événement que tous les fans du petit sorcier n'ont pas loupé, sous aucun prétexte ! La magie de J.K. Rowling est puissante dans les Animaux Fantastiques, découvrez la critique de la rédac' de MCM.fr. Si beaucoup de fans craignaient de voir le premier volet de la nouvelle saga de l'auteur, il n'y avait pas de raisons de le craindre ! La magie qu'a provoqué Harry Potter est toujours présente dans le film, avec parfois de petites références. Même si Harry, Ron et Hermione ne sont pas présents, Norbert Dragonneau fait face et s'est dévoilé comme étant un personnage attachant, protecteur des animaux mais aussi courageux. Et pour cela, on félicite Eddie Redmayne pour sa performance d'acteur qui est bien mieux qu'on ne pouvait l'imaginer ! D'ailleurs Nobert Dragonneau, tout comme son interprète, fait partie de la maison Poufsouffle de Poudlard et il a tenu à défendre sa maison dans une vidéo aussi dramatique que délirante !

C'est à travers un "message d'intérêt public" publié en vidéo sur la page Facebook de MTV que Eddie Redmayne a décidé de défendre sa maison de Poudlard mais aussi celle de son personnage. Selon l'acteur, les élèves appartenant à Poufsouffle ont été victimisés, sont vus comme étant ennuyeux et fades, tout en employant le "nous" ainsi qu'un ton très dramatique que l'on sait humoristique au fond. Tout ça avant de dire ce que Poufsouffle représente pour lui : "Vous savez ce que moi, je vois chez les Poufsouffles ? De la loyauté. Je vois la véritable amitié. Nous travaillons dur, nous sommes empathiques, et à la fin de la journée, nous allons faire ce qu'il faut, et pas pour la gloire mais pour le plus grand bien”. Il en profite aussi pour donner quelques exemples de Poufsouffle tels que Cedric Diggory, Dwayne Johnson (The Rock) et rajoute même que cette maison est la favorite de J.K. Rowling et sa fille ! Une vidéo WTF qui vous arrachera obligatoirement un rire... Stand for Hufflepuffs ! Si vous avez vu les Animaux Fantastiques, vous attendiez-vous à l'apparition de ce célèbre acteur à la fin du film ? Quelle maison de Poudlard préférez-vous ?