Marvel VS Capcom Infinite : Le jeu ne sortira pas avant fin 2017

Lors de la Playstation Experience 2016, une bombe a été larguée sans que l’on s’en rende compte : l’annonce de Marvel Vs Capcom Infinite. Un doux rêve que nous n’osions plus espérer étant donné que Marvel et Capcom ne donnaient aucune nouvelle de la série. En plus d’un trailer inédit montrant Ryu et Megaman d’un côté contre Iron Man et Captain Marvel (qui sera probablement dans The Avengers 3 Infinity War) de l’autre, quelques infos intéressantes ont été dévoilées sur le jeu. La dernière en date est que vous ne devriez pas espérer une sortie rapide du titre. Selon Tomoaki Ayano, une des grosses têtes de Capcom, la franchise souhaite se concentrer sur Street Fighter V en priorité car la saga fêtera ses 30 ans l’année prochaine. Entre les événements et les concours qui seront organisés autour de leur jeu phare, il sera bien difficile pour Capcom de concentrer leur force sur Marvel Vs Capcom Infinite.

Autres nouvelles intéressantes : La dernière pierre de l’infini, qui sera peut-être dans le film Thor 3 Ragnarok, ainsi que les autres seront utilisables dans le jeu. En plus des personnages cités plus tôt, nous savons que Morrigan Aensland et Captain America seront dans le roster. Gros chamboulement : Wolverine ne sera pas dans le jeu car il ne fait pas partie de la MCU… mais pour une fois, Marvel Vs Capcom proposera un vrai mode histoire. Rien ne dit qu’il sera de qualité mais cet ajout rendra le titre plus sympa dans tous les cas. Comptez sur nous pour vous tenir informé sur ce cross-over qui s’annonce épique.