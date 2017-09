melty Future Awards 2017 : Hailee Steinfeld et Bebe Rexha en compétition pour le prix Coming Soon International

La compétition risque d'être aussi passionnante que rude ! C'est officiel : les melty Future Awards 2017 feront leur grand retour au Grand Rex le 6 février prochain afin de récompenser tous les talents qui feront l'actu de demain. Golden Carpet, performances en tous genres, remises de prix et de grosses surprises... Il faudra suivre la cérémonie à partir de 20h30 en direct de Paris (et bien sûr en live sur melty) afin de ne rien manquer de vos artistes et célébrités favoris ! Vous pouvez d'ailleurs revoir la liste complète des nominations tout comme voter dans chaque catégorie pour les personnalités qui méritent selon vous de repartir avec le trophée en Y. Concernant la catégorie Coming Soon International, le choix va être compliqué puisque les cinq nommés ont tous du talent : la star de la série-événement Stranger Things : Millie Bobby Brown, la chanteuse Bebe Rexha a qui l'on doit les tubes de ces deux dernières années, The Dolan Twins, l'acteur australien Brenton Thwaites et la chanteuse-actrice-modèle Hailee Steinfeld sont en compétition. Pas évident de choisir ! L'année dernière, L.E.J avait remporté le Coming Soon Féminin tandis que Sulivan Gwed avait lui remporté l'équivalent masculin.

Qui va remporter le prix de Coming Soon International ?

Qui va remporter le prix de Coming Soon International ?

Le futur leur appartient ! Comme elle nous l'avouait dans notre interview exclusive, la talentueuse Hailee Steinfeld prend autant de plaisir en chantant ses chansons, en jouant la comédie qu'en posant pour les marques les plus luxueuses du monde. Après avoir sorti son excellent ep HAIZ, la jeune artiste américaine prévoit de dévoiler son tout premier album et on est sûrs qu'elle saura bien s'entourer pour réitérer le succès du tube "Love Myself". Toujours en train d'attendre son heure de gloire, Bebe Rexha a elle écrit pour les plus grandes stars de l'industrie : Rihanna, Nicki Minaj, David Guetta, Nick Jonas... Après avoir livré les tubes "In the Name of Love" en duo avec Martin Garrix et "Me, Myself & I" avec G-Eazy, la popstar est enfin prête à briller par elle-même avec son nouveau single "I Got You". Un album est prévu pour 2017 qui sera sans doute l'année de la consécration pour elle !