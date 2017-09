Tom Holland, Tove Lo, Wonder Woman... La liste des nominations des melty Future Awards 2017

C'est reparti pour un tour ! Cérémonie incontournable depuis quatre ans en France, les melty Future Awards s'apprêtent à faire leur grand retour le 6 février 2017 au Grand Rex de Paris. À partir de 20h30, les artistes de demain et de nombreuses célébrités vont défiler sur scène afin de récupérer des récompenses pour leur talent mais aussi pour assurer le show qui s'annonce d'ores et déjà incroyable ! Aussi bien français qu'étrangers, les invités qui feront l'actualité de 2017 seront tous présents pour ce rendez-vous qui mêle à la fois musique, cinéma, télévision, jeux vidéos mode et autres disciplines artistiques. Quelles célébrités méritent de repartir avec un MFA 2017 ? On vous propose de découvrir tout de suite la liste des nominations et les différentes catégories des melty Future Awards. N'hésitez pas à voter pour vos favoris – que vous retrouverez peut-petre sur le Golden Carpet - à partir du 7 novembre sur les sites de la galaxie melty !

La compétition risque d'être rude dans cette catégorie ! Entre la YouTubeuse-star Emma Cakecup, Capucine Anav que l'on peut voir en chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste, l'actrice Noémie Merlant et les chanteuses adorées du public français Tal et Louane, le choix va être difficile.

Qui dit homme incontournable dit forcément le rappeur-phénomène Jul, le footballeur Anthony Martial, l'animateur Bertrand Chameroy qui vole désormais de ses propres ailes sur W9, l'acteur Rayane Bensetti et surtout le très prometteur DJ de 19 ans : Kungs dont tout le monde parle ces derniers temps.

De nouvelles têtes qui promettent pour le futur : comme par exemple le footballeur international français qui évolue au PSG : Kurzawa, le chroniqueur Panayotis Pascot que l'on retrouve dans l'émission Quotidien de Yann Barthès, Eleonore Sarrazin actrice dans Plus Belle La Vie, la vlogueuse Adele Castillonmais mais aussi l'acteur/chanteur Nemo Schieffman.

La star de la série-événement Stranger Things : Millie Bobby Brown, la faiseuse de tubes Bebe Rexha, The Dolan Twins, l'acteur australien Brenton Thwaites, et l'artiste américaine Hailee Steinfeld que l'on a interviewé récemment sont tous en compétition dans la catégorie Coming Soon International. Difficile de choisir !

Il y aura du lourd cette année pour les amateurs de jeux vidéos ! Dans la catégorie Gaming on retrouve Caëlan, Vinsky, DominGo, ZeraToret Torlk et bien sûr Marmotte.

Une de nos catégories favorites, car la jeunesse est éternelle ! Sont nommés : l'animateur et agent immobilier Stéphane Plaza, la chroniqueuse adorable Valérie Benaim, le chanteur à succès Soprano, le présentateur Yann Barthès et celui qui cartonne avec son album de reprises de Claude Francois : M Pokora.

Une catégorie très féminine puisque sont nommées pour Trendy : Caroline Receveur en ce moment dans DALS, Coucou Suzette, Shade, Make My Lemonade et Marine Leleu.

Ils n'existent peut-être pas dans la réalité mais dans nos coeurs si ! Le charismatique Link, les géniaux Baby Groot & Rocket Racoon, La Voix de Secret Story, Power Rangers et la sulfureuse Wonder Woman méritent tous leur place aux melty Future Awards 2017.

Qui remportera le prix de la meilleure fanbase cette année ? C'est à vous de montrer que vous êtes un fier membre des Enjoyers, de la Pokofamily, des Potterhead, de la Team Jul ou des Throners. Le saint Graal se mérite !

Lancée évidemment par melty, la melty Talent House (MTH) permet à de jeunes talents de s'exprimer à travers leur passion et d'en vivre. Mais un seul sera récompensé le grand soir ! Ilyes Djadel, Loup, Jo, Sabine Court ou Toniolife, quel sera votre choix ?

Que des pointures dans cette catégorie ! Que ça soit Zoë Kravitz, Katie Cassidy, l'actrice/chanteuse Bella Thorne, Nina Dobrev et la chanteuse suédoise Tove Lo qui vient de sortir son nouvel album Lady Wood, il faudra trancher aux MFA 2017 !

Là encore, le choix ne sera pas simple... Entre Scott Eastwood, le bourreau des coeurs Shawn Mendes, l'acteur Colton Haynes, Daniel Sharman ou le nouveau Spiderman : Tom Holland, pour lequel allez-vous céder ?