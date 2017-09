melty Future Awards 2017 : M Pokora nommé dans la catégorie Forever Young

C'est une soirée à ne pas manquer ! Le 6 février 2017, les melty Future Awards seront de retour au Grand Rex de Paris afin de récompenser encore une fois tous les talents qui feront l'actualité de demain. Personnalités TV, artistes, sportifs, YouTubeurs... Il y aura du beau monde sur le Golden Carpet et à partir de 20h30 à l'intérieur de la salle mythique pour des performances, remises de prix et surprises en tous genres ! Bien sûr, la cérémonie sera retransmise en direct sur melty afin que vous puissiez admirer vos célébrités favorites sur scène. Qui aura la chance de repartir avec le trophée en forme de Y ? La liste des nominations des melty Future Awards 2017 est d'ores et déjà disponible et vous pouvez voter dans toutes les catégories ici. À ce sujet, on vous propose de découvrir les nommés pour la catégorie Forever Young : M Pokora qui cartonne avec son album de reprises de Claude François, l'animateur Stéphane Plaza, la chroniqueuse Valérie Benaim, le présentateur Yann Barthès et le chanteur à succès Soprano. Le choix va être difficile !

Les nommés dans la catégorie Forever Young des MFA 2017

Difficile de ne pas imaginer M Pokora repartir avec ce précieux trophée ! Dans l'industrie du disque depuis de longues années, le chanteur qui avait démarré sa carrière grâce au télé-crochet Popstars (au sein des Linkup) a fait bien du chemin depuis. Enchaînant les succès, l'artiste de 31 ans vient tout juste de sortir son nouvel album My Way en 2016. Composé essentiellement de reprises de Claude François, ce projet enregistre l'un des meilleurs démarrages de l'année dans les charts. Comme quoi, le retour M Pokora était attendu ! S'il sera juré de la saison 6 de The Voice dans les prochains mois, l'artiste français partira sans doute en tournée l'année prochaine pour défendre les tubes de Clo-Clo remis au goût du jour. N'hésitez pas à voter pour lui mais aussi pour Hailee Steinfeld et Bebe Rexha dans la catégorie Coming Soon International !