Naruto : Kishimoto annonce la création d'un film live hollywoodien !

Bonne nouvelle pour les fans du ninja de Konoha ! Alors que le manga Naruto a pris fin il y a déjà deux ans, les projets étaient nombreux autour de l'oeuvre de la très populaire oeuvre de Masashi Kishimoto. Parmi elles, la création d'un film live (avec des vrais acteurs en chair et os) par des studio Hollywoodiens. Récemment la rumeur avait enflé avec le rachat des droits d'adaptation au cinéma par les studios Lionsgate. C'est désormais confirmé, un film Naruto a été confirmé lors de la Jump Festa qui a eu lieu ce week-end à Tokyo au Japon !

C'est donc bien les studios canadien Lionsgate (Hunger Games, Saw, Expensables) qui vont produire ce film. La réalisation devrait être confiée à Michael Gracey, un spécialiste des effets visuels. De plus, Kishimoto sera impliqué dans la production du film, ce dernier ayant annoncé être "très excité" à cette idée. On ne sait pas encore quand sortira le film, mais nous suivrons son avancée avec la plus grande attention. Et comme quoi l'univers Naruto est loin d'être fini, une série animée centré sur son fils, Boruto, a également été annoncée. Et alors que la sortie dutome 72 de Naruto a marqué les adieux à ce shonen culte, on sait qu'avec une saga aussi populaire, ça n'est jamais vraiment fini !