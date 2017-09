One Piece Chapitre 850 : Pudding a-t-elle menti depuis le début ?

Depuis le début de l'arc Big Mom dans One Piece, on s'est très vite aperçu que quelque chose ne tournait pas rond. Déjà avec la disparition inexpliquée de Pekoms, suivie du message "faites demi-tour", on s'est mis, comme les mugiwaras, a être très méfiants. Ensuite tout s'est enchaîné : les révélations autour de la Germa qui souhaite plus ou moins trahir Big Mom, Capone Bege qui lui aussi prépare un sale coup ou encore Pedro et son passé trouble. Tout ça nous laisse penser que quelque chose de gros va se produire très bientôt, et devrait suivrela riposte des mugiwaras vue dans le chapitre 849 de One Piece. Et celle qui pourrait bien être à l'origine d'un sérieux bazar pourrait n'être autre que Pudding, la future femme de Sanji.

Sanji a-t-il été berné par Pudding ?

D'abord il faut savoir qu'en indiquant le chemin pour se rendre à Whole Cake Island à Luffy et aux autres, et les a mené tout droit dans un piège tendu par Crackers et les homies. Bizarre. Ensuite, elle dissimule toujours son fameux troisième œil que nous avons aperçu il y a déjà longtemps. Elle cache un pouvoir, c'est évident. Et puis elle semble beaucoup trop gentille avec tout le monde, tout le temps. Sans vouloir tomber dans la parano, elle pourrait très bien jouer un double jeu. Elle prétend vouloir partir à l'aventure comme sa demi-sœur Lola mais elle accepte d'épouser un inconnu. Et puis il y a Sanji. Notre cuistot est en train de tomber amoureux d'elle. si cette dernière est vraiment celle qu'elle prétend être, et finira par rejoindre les mugiwaras en même temps que Sanji et sera en couple avec lui. C'est impossible !

Vous imaginez Sanji en couple durant tout le reste de l'aventure ? Non, chaque personnage possède son caractère et celui de Sanji est d'être un éternel séducteur. Sanji en coupe ne serait plus Sanji ! Pour éviter cela, il suffit simplement Pudding détestable et mauvaise. Elle a murmuré quelque chose à l'oreille de Luffy et Nami dans le précédant chapitre : et si elle leur avait avoué les avoir trahi ? De plus, Reiju qu'on a découvert blessée a pu être attaquée par Pudding, grâce à son fameux 3e œil. Cette dernière pourrait même être l'un des Sweet Commanders de Big Mom, le plus puissant d'entre eux ! Si tel était le cas, Oda nous aurait encore bien eu. La réponse très vite !