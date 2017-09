Les candidats ont mis tout leur coeur dans leur costume. Ils se sont affrontés le 22 octobre, lors du French Championships of Cosplay, organisé par Epic au Comic Con de Paris, pour avoir l’opportunité de se rendre à Chicago, en avril 2017, pour le C2E2. Certains d’entre eux sont bien décidés à marquer les esprits. "Je fais le concours pour passer sur scène. Le prix ne m’intéresse pas, je veux juste faire le show et laisser aux spectateurs un souvenir intarissable du Comic Con", nous a confié Popette aka Duela Dent avant de monter sur scène. Chaque candidat a présenté son costume devant le jury, composé de Stéphanie Maslansky, qui nous a donné des détails sur les costumes dans Luke Cage puisqu’elle costumière des séries Marvel/Netflix, Ann Foley, costumière de la série Agents of S.H.I.E.L.D et la cosplayeuse LeeAnna Vamp.

Barbe Noire de Pan Barbe Noire de Pan Barbe Noire de Pan Barbe Noire de Pan Barbe Noire de Pan Barbe Noire de Pan

Parmi les compétiteurs, on a rencontré Milou, dont le costume a déjà remporté un prix à l’European Cosplay Gathering, à la Japan Expo 2016. Elle nous a expliqué le travail qu’elle a réalisé : "J’ai choisi Barbe Noire. Je cherchais une idée pour l’ECG et le film Pan de Joe Wright avec Hugh Jackman est sorti à ce moment là. J’ai passé entre 200 et 300 heures sur ce costume, qui compte entre 15 et 20 matériaux différents, soit un an de travail." Si tous ne font qu’un avec leur personnage, le jury a dû sélectionner un seul champion et le choix a été difficile. Après avoir annoncé que Warsong Commander remporte le prix du meilleur costume dans la catégorie armure, on apprend que la cosplayeuse gagne le championnat et ira représenter la France à Chicago.

Warsong Commander, la grande gagnante !

Deux autres candidats se sont attirés les faveurs du jury. Marmel aka l’illustratrice japonaise Sakizo décroche le prix du meilleur costume dans la catégorie couture. "J’ai surtout été dans les détails comme avec la broderie par exemple", nous a-t-elle expliqué. Et ces efforts ont été récompensés, tout comme ceux de Rihyas aka Iron Man, qui a remporté le prix du meilleur costume dans la catégorie effets spéciaux. Lors d’une interview avec MCM.fr, il a déclaré : "J’ai choisi Iron Man parce que depuis tout petit, je m’intéresse aux héros Marvel et je me suis dit pourquoi pas devenir le héros que j’ai toujours rêvé d’être. J’ai passé 10 mois sur mon costume. On peut dire un an en incluant l’électricité, les connectiques et la motorisation. Après des mois de travail et d’acharnement dessus, le résultat est là." Tous nous ont offert un beau spectacle !