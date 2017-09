Pokemon Go : Faire éclore 4 000 oeufs ? C'est possible !

Pendant ces fêtes de fin d'années, Pokemon Go fait beaucoup parler de lui ! Et pour cause : depuis hier, l'événement de Noël a été lancé par Niantic sur son jeu. Par ailleurs, au long des mois durant lesquels les dresseurs ont pu jouer à Pokemon Go, ils ont pu établir toutes sortes de records assez insolites. Nous avions pu découvrir il y a quelques jours que les joueurs avaient pu capturer plus de 88 milliards de Pokemon depuis le déploiement du jeu, en juillet dernier. Nous avons par ailleurs pu découvrir, plus récemment, un exploit cette fois-ci individuel : un joueur a réussi à faire éclore 4 000 oeufs depuis la sortie du jeu !

Ainsi, alors que les joueurs du monde entier tentent actuellement de faire éclore les pokemon de la deuxième génération, d'autres tentent d'obtenir toutes les médailles du jeu. L'une d'entre elles semblait tout à fait inatteignable pour de nombreux joueurs : celle des éclosions d'oeufs. Figurez-vous qu'un joueur, jah_schwa, a tout d'abord obtenu une médaille d'or pour avoir fait éclore 500 oeufs dans Pokemon Go. Au fil du temps, il a continué à faire éclore de nombreux oeufs, jusqu'à un beau jour atteindre les 4 000 éclosions, un exploit qui aura vu le joueur débloquer un nouvelle médaille ! Selon le joueur, il a dû mettre environ 1 000 dollars dans le jeu, en incubateurs et autres outils pour pouvoir atteindre ce résultat... Qu'en pensez-vous ?