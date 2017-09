Pokemon Go : Les échanges seront particuliers selon quelques fuites

Selon plusieurs sources, la possibilité d’échanger des Pokemon dans Pokemon Go devrait être annoncée avant la fin de l’année. Toutefois, en se fiant à un brevet récemment déposé par la compagnie, les échanges seront complètement différents de ce que l’on pourrait attendre. Aucune annonce officielle pour l’instant donc restons sur nos gardes mais nos compagnons devraient être échangeables via des moyens de transports. Pour être plus précis : le jeu proposera des voyages en train, avion et bus à nos créatures. Pour envoyer un Pokemon, vous devrez sélectionner un moyen de transport proche de vous et le placer à l’intérieur. Vous souhaitez envoyer Carapuce à votre pote de Melun ? Le Pokemon devra prendre le RER D aux horaires réels. Il arrivera à destination comme s’il avait vraiment pris le train.

Pour recevoir son nouveau compagnon, le récepteur devra se rendre à la station d’arrivée (la gare de Melun par exemple). Si un japonais vous envoie un Pokemon, préparez-vous à vous rendre à l’aéroport… Dans le cas où le projet s’appliquerait vraiment à Pokemon Go, ce qui n'est pas précisé dans le brevet. Le concept est intéressant mais il sera bien difficile pour une personne vivant en province de se rendre à l’aéroport. Pas sûr qu’une telle idée pousserait les joueurs à échanger leurs créatures alors qu’ils pourraient le faire rapidement et avec n’importe qui dans la rue, à une soirée et autres endroits de leur choix. En espérant des nouvelles croustillantes sous peu, sachez que Pokemon Go est le plus gros buzz de l’année selon les recherches Google.