Pokemon Go : Les spawns de pokemon rares augmentés pour Noël !

Excellente nouvelle pour tous les dresseurs de Pokemon Go : l'événement de Noël est arrivé dans le jeu, et il comble déjà de nombreux dresseurs ! On peut aisément affirmer que cette semaine de Noël sera la plus généreuse de la part de Niantic tant les joueurs vont pouvoir profiter de nombreux avantages au cours de cet événement. Tout d'abord, il a débuté hier et durera jusqu'au 3 janvier 2017 ! Une longue semaine donc, au cours de laquelle vous allez pouvoir profiter des nombreux bonus proposés par Niantic. Parmi eux, il semblerait que les Pokemon rares soient un peu plus présents dans le jeu !

Depuis l'arrivée de l'événement de Noël, de nombreux joueurs et forumeurs sur Reddit ont pu témoigner de leur expérience : les pokemon rares le semblent de moins en moins ! Ainsi, depuis Noël, nombreux sont ceux qui ont pu tomber sur des Dracolosses, des Ronflex, des Ptéra ou des Amonita ! Bien entendu, les spawns de pokemon rares sont complètement aléatoires, mais il est fort possible que Niantic ait augmenté leur fréquence au cours de la journée d'hier (et peut-être bien au cours de tout l'événement de Noël, même si rien n'a été confirmé par Niantic... Qu'en pensez-vous ?