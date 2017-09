Pokemon Go : Qu'attendre de 2017 pour le jeu de Niantic ?

C'est la fin de l'année, et cela fait maintenant 6 mois que Pokemon Go a été déployé un peu partout en France. Si le phénomène des débuts s'est peu à peu estompé, il y a toujours de nombreux joueurs qui arpentent les rues de leur ville à la recherche de nombreux pokemon. Depuis maintenant quelques semaines, les bébés pokemon de la deuxième génération ont fait leur apparition dans le jeu, ce qui aura un peu relancé l'engouement autour du jeu. En plus de cela, cela fait maintenant une semaine que l'événement de Noël a été lancé par Niantic, et nul doute que de nombreuses nouveautés sont prévues pour 2017... Mais lesquelles ? Que peut-on attendre de Pokemon Go pour 2017 ?

Tout d'abord, si les bébés pokemon ont pu faire leur apparition dans le jeu depuis quelques semaines, il y a encore le reste de la deuxième génération à implémenter dans le jeu. Nul doute qu'en 2017, ces pokemon seront ajoutés au jeu, et l'on pourrait même bien retrouver enfin le premier voire les premiers pokemon légéndaires au cours de divers événements organisés par Niantic ! D'autre part, les échanges pourraient bien faire leur arrivée d'ici très peu de temps, ce qui va permettre aux joueurs de compléter leur pokedex un peu plus facilement. On espère avoir par ailleurs quelques améliorations sur diverses fonctionnalités déjà présentes dans le jeu, à savoir par exemple le radar ! Nous vous invitons par ailleurs à découvrir ici même une infographie intéressante sur les bébés pokemon de la deuxième génération intégrés au jeu ! Qu'en pensez-vous ?