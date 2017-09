Pokemon Go : Une infographie dévoile toutes les infos sur les bébés pokemon !

C'est la fin de l'année, et cela fait maintenant 6 mois que Pokemon Go a été déployé un peu partout en France. Si le phénomène des débuts s'est peu à peu estompé, il y a toujours de nombreux joueurs qui arpentent les rues de leur ville à la recherche de nombreux pokemon. Depuis maintenant quelques semaines, les bébés pokemon de la deuxième génération ont fait leur apparition dans le jeu, ce qui aura un peu relancé l'engouement autour du jeu. En plus de cela, cela fait maintenant une semaine que l'événement de Noël a été lancé par Niantic, et nul doute que de nombreuses nouveautés sont prévues pour 2017... Mais revenons maintenant sur les bébés pokemon !

Une infographie intéressante

Un utilisateur de Reddit, MajklikCZ a mis en place un tableau simple concernant ces pokemon de la deuxième génération. Le tableau montre les bébés pokemon ainsi que les oeufs desquels ils peuvent éclore. L'infographie montre également des informations intéressantes concernant les CP : on peut voir le maximum de CP que peuvent avoir les pokemon à leur sortie des oeufs, ce qui permet de se faire une idée rapide du niveau du pokemon que vous venez de faire éclore ! Qu'en pensez-vous ?