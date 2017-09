Pokemon Go : Vous avez raté l'incubateur gratuit aujourd'hui ? Attendez demain !

Pour Noël, Pokemon Go décidé de nous faire plaisir. Le jeu a mis en place un événement spécial depuis le 25 décembre, avec pas mal de bonus plutôt sympas à obtenir. Ainsi des box ont été ajoutées à la boutique du jeu (elles ne sont malheureusement pas gratuites) et vous permettent d'obtenir des objets à prix réduit. Voici d'ailleurs le contenu des box spécial Noël dans Pokemon Go. Mais le véritable cadeau de Noël ce ne sont pas les box, mais bien la possibilité d'obtenir un incubateur gratuit par jour directement dans les pokéstops, et ce jusqu'au 3 janvier 2017 ! C'est donc 10 incubateurs à usage unique qui sont récupérables. Mais en fonction de l'heure à laquelle la mise à jour est arrivée, certains joueurs n'ont pas pu obtenir leur incubateur le 25 décembre. Pas de soucis, il est normalement possible de l'obtenir dès le lendemain !

En fait, il semblerait que même si on rate un incubateur dans la journée, on puisse le récupérer un autre jour en plus de celui prévu pour le jour en question. Cela voudrait dire que quoi qu'il arrive, vous pourrez obtenir les 10 incubateurs offerts jusqu'à la fin de l'événement. Une super nouvelle sachant que ces incubateurs sont particuliers : ils permettent de faire éclore des bébés pokemon issus de la deuxième génération avec beaucoup plus de chances ! Une belle façon de motiver les joueurs à arpenter les rues à nouveau, même avec quelques degrés de moins. Et il semblerait qu'à partir du 30 décembre, un nouvel événement aura lieu mais nous vous en parlerons quand nous aurons plus d'infos ! La chasse est ouverte !