Spider-Man Homecoming : Un nouveau spot dévoilé !

Bien que Spider-Man pourrait ne pas apparaître dans The Avengers 3 Infinity War, cela ne nous empêche pas d’attendre les nouvelles aventures de Peter Parker avec impatience. "La troisième fois sera la bonne", voilà ce que l’on espère à la rédac’ en pensant à cette troisième interprétation de l’homme araignée, la première sous l’enseigne de la Marvel Cinematic Universe. Afin de faire monter la sauce avant l’année prochaine, la MCU dévoile un nouveau spot TV pour nous rappeler que Spider-Man Homecoming sortira bel et bien l’année prochaine. Jetez un œil à tout ça ci-dessous et petit détail : la vidéo est en espagnol.

Comme souvent avec les spots, rien de bien nouveau à l’horizon. Il est quasiment similaire au trailer de Spider-Man Homecoming dévoilé il y a presque un mois. Toutefois, nous retrouvons quelques courtes scènes inédites : une où l’homme araignée porte secours à Liz Allan, son crush du lycée, ainsi qu'une autre (très) courte scène de sauvetage. Le long métrage sortira le 7 juillet 2017.