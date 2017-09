Comme vous le savez Carrie Fisher, l’inoubliable Leia de Star Wars, est décédée et ça implique forcément beaucoup de choses pour la suite. Le tournage de Star Wars 8 est terminé depuis cet été, Carrie Fisher avait déjà tournée toutes ses scènes pour le film, et on avait même appris à ce moment là qu’elle aurait un rôle beaucoup plus important. Avec son décès, d’autres confirmations arrivent sur ce sujet et indiquent que Carrie Fisher sera très présente dans cette suite, sans pour autant savoir ce qu’il va lui arriver, et c’est justement ce point qui intrigue et la manière dont Lucasfilm va gérer ça. En tout cas, les fans sont divisés sur le sur la question.

Carrie Fisher va nous manquer

De la même manière que Carrie Fisher, sa fille devrait avoir un rôle plus important. Le studio n’a pas encore réagi mais des questions se posent forcément. Est-ce que la mort de Leia était déjà prévue avant le fin du film ? Si ce n’est pas le cas, la fin sera-t-elle modifiée ou est-ce qu’on optera plutôt pour une solution comme celle de Fast & Furious avec Paul Walker ? Si ce n’est pas le cas et que Leia est encore là pour Star Wars 9, comment Lucasfilm va se débrouiller ? On peut supposer qu’un recasting soit envisagée mais quelle actrice pourrait reprendre un rôle aussi iconique ? L’autre possibilité serait de faire appel à la technologie comme c’est le cas pour l’apparition de Leia dans Rogue One, mais le résultat pourrait être décevant et au final vu comme un manque de respect envers Carrie Fisher.