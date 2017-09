Ce week-end, c'est officiellement Noël ! Le grand jour tant attendu des repas en famille, des cadeaux et des chocolats est enfin là. Attention tout de même à l'overdose... De cadeau ou de chocolat ? À vous de voir ! Si il y a quelques jours sur MCM.fr, on vous présentait le trailer honnête de Suicide Squad en vidéo WTF à la sauce How It Should Have Ended, la célèbre chaîne YouTube comique a de nouveau frappé ! Alors que Rogue One est actuellement dans les salles de cinéma et manque d'une petite apparition même minime du célèbre Chewie, alias Chewbacca, la fameuse créature de la saga est elle aussi prête pour Noël ! Et grâce à la team de "How It Should Have Ended", Chewbacca chante pour l'occasion !

Impossible de rester insensible devant cette vidéo à mourir ? Vous imaginez Chewbacca reprendre le célèbre titre de Noël "Silent Night", autrement dit "Douce Nuit" en français, à sa façon ? C’est-à-dire… Avec ses grognements ou le Shyriiwook. Impossible de ne pas exploser de rire ou au moins décrocher un sourire sur vos visages. Une fois de plus, la team How It Should Have Ended a fait très fort ! Et comment le disent les créateurs de la vidéo, un "Merry Wookie Christmas" à vous tous ! La vidéo fait un véritable carton sur le web avec plus de 2 millions de vues en seulement trois jours… Toujours pas HISHE, retrouvez la saga Harry Potter résumée en Lego. Avez-vous vu Rogue One au cinéma ?