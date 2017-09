Depuis que Lucasfilm et Marvel sont des propriétés de Disney, on a eu droit à pas mal de comics issus de l’univers de George Lucas. Du très très bon, comme la série désormais terminée sur Darth Vader, et du moyen avec des séries comme Obi-Wan & Anakin. En plus du nouveau comic book Star Wars annoncé pour l’année prochaine, Marvel nous dévoile que Darth Maul aurait aussi droit à sa série. Le personnage est devenu mythique malgré son unique apparition dans Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme et a été super bien réutilisé dans les séries animées The Clone Wars et Rebels.

La cover du chapitre 1

La série se passera bien avant l’épisode 1 de la saga, et on retrouvera un Darth Maul encore entraîné par Darth Sidious mais déjà redoutable. L’équipe créative composée de Cullen Bunn et Luke Ross a expliqué que leur approche du personnage sera à mi-chemin entre La Menace Fantôme et The Clone Wars. Autrement dit, on peut s’attendre à un Darth Maul violent mais capable d’être manipulateur et tacticien quand il le faut. Pas encore de date de sortie précise mais on est super curieux de voir ce que donnera cette série ! En attendant, on espère le retrouver dans Star Wars Rebels dont le début de saison 3 a été équilibré.