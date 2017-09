Si Suicide Squad a été annoncé comme étant LE film de l'été à ne pas manquer, il a malheureusement été l'une des plus grosses déceptions cinématographiques de cette année pour le grand public. Lors de sa sortie en août dernier, les critiques ont été sanglantes et dures tant pour la production que pour les acteurs. Il était donc certain que Suicide Squad n'allait pas passer à côté de son "honest trailer" à la sauce des YouTubers Screen Junkies qui sont des pros afin de faire des vidéos qui montrent l'aspect honnête d'un film. Et on peut dire qu'il n'y ont pas été avec le dos de la cuillère ! La vidéo complètement WTF remonte notamment les nombreux problèmes du film mais souligne tout de même les quelques bons éléments qui ne sont pas à oublier, notamment le rôle d'Harley Quinn dont le spin-off pourrait se confirmer !

Il est vrai que Batman VS Superman a reçu des critiques mitigées et la firme pensait pouvoir faire mieux avec sa bande des pires vilains de DC Comics, notamment en ajoutant une touche d'humour au film. Le trailer honnête remonte notamment les 6 petites semaines que le showrunner a eu afin d'écrire le script ou encore les différents montages de Suicide Squad qui ont pu être fait avec les nombreuses prises de vues. Selon Screen Junkies, le film Suicide Squad s'est suicidé lui-même ! Les rôles de Jared Leto dans la peau du Joker et de Cara Delevingne dans celui d'Enchanteresse ne sont pas épargnés... En clair, ils ne servent à rien pour les YouTubers ! Heureusement que Will Smith et Margot Robbie, alias Deadshot et Harley Quinn sont là pour sauver le coup ! Dans un autre style WTF, découvrez le pourquoi la batte de Negan dans The Walking Dead s'appelle Lucille ! Qu'avez-vous pensé de Suicide Squad ?