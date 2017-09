Thanos, Jessica Jones, Green Arrow... La minute comics #11

Si la semaine d’avant était chargée avec Spider-Man, Iron Man, Captain America et d’autres dans la minute comics #10, c’était un peu la traversée du désert ces sept derniers jours. Pas mal de chapitres un peu hors sujets pour certaines séries et résultat : il y a rien eu de bien fou à part deux trois choses. Du côté de chez Marvel, je retiens le toujours très bizarre Doctor Strange et on a presque l’impression que maintenant que le personnage est connu du grand public, les auteurs peuvent se permettre d’aller dans des trucs toujours plus étranges, et c’est pas forcément une mauvaise chose. Ci-dessous, la couverture du chapitre 14, qui parle d'elle-même.

Toujours aussi étrange Toujours aussi étrange Toujours aussi étrange

On en profite pour vous rappelez la liste de comics à lire après le film Doctor Strange pour passer directement à Jessica Jones. Pour ce chapitre 2, l’intrigue avance toujours aussi lentement, ce qui est normal étant donné que Bendis et Gaydos sont attendus au tournant. Mais le rythme de publication de la série est très frustrant, surtout que voir Jessica et Luke s’engueuler en plus de son enquête intriguante est plutôt cool. Petite pause remerciements à Lemire et Sorrentino puisque c’est à priori la fin d'Old Man Logan, ce comic book plutôt solide surtout au niveau des dessins et avec une petite baisse d’intérêt pour son scénario sur la fin. Mais les premiers chapitres étaient vraiment à lire. Je termine forcément avec le lancement de la nouvelle série Thanos qui démarre déjà avec un gros plot-twist : le Mad Titan est mourant ! Forcément curieux de lire la suite.

Les auteurs se font plaisir Les auteurs se font plaisir Les auteurs se font plaisir

Du côté de DC Comics, si Green Arrow #11 ne brille pas par son scénario, le dessin est super agréable et le chapitre bourré d’action pour conclure cet arc scénaristique qui annonce le retour d’Oliver à Seattle. Comme pour son précédent chapitre, Green Lanterns #11 profite bien de son nouvel adversaire, un homme prêt à tout pour devenir une Green Lantern et qui n’est pas maléfique pour continuer de m’intéresser à cette histoire qui n’est pas aussi manichéenne que d’habitude. On termine par une petite dose de fun avec Superman #11, et on sent que Tomasi et Gleason s’amusent bien à faire se chamailler et se chercher tout le temps les fils de Batman et Superman. On espère quand même que la semaine à venir sera un peu plus solide au niveau de ses sorties !