The Avengers, Thor, Deadpool, Superman... La minute comics #9

Comme tous les mardis, je vous retrouve pour une petite sélection des meilleures sorties US de la semaine passée en comics chez les deux gros éditeurs Marvel et DC Comics. La minute comics #8 était forcément marquée par Doctor Strange et sa sortie ciné, mais la semaine passée a été beaucoup plus tranquille en terme de quantité. Donc la liste sera logiquement plus courte qu’habitude même s’il y avait des trucs plutôt cool à lire surtout du côté de chez Marvel qui commence à lancer ses séries post-Civil War II, alors qu'elle n'est même pas encore terminée.

Une nouvelle équipe !

Une série intriguante

Et ça commence avec The Avengers #1 édition 2017, parce que maintenant que les jeunes (Ms Marvel, Spider-Man Miles Morales et Nova) sont partis fonder les Champions, et que Tony Stark n’est plus là (pour des raisons post-Civil War encore inconnues), il y a du vide à combler. Le dessin de Mike Del Mundo est superbe et l’histoire de Mark Waid commence bien pour la nouvelle team composée de Captain America Sam Wilson, Vision, Thor Jane Foster, la nouvelle Wasp, Spider-Man Peter Parker et Hercules. À suivre donc ! On peut aussi compter sur la sortie de Occupy Avengers #1 qui ressemble plus à une série solo sur Hawkeye pour le moment, mais qui m’intrigue.

Death of X arrive à sa fin

Thor est de retour !

Toujours chez Marvel, je rigole toujours en lisant Deadpool & the Mercs for Money #5 et j’aime beaucoup la nouvelle équipe de mercenaires, beaucoup moins losers que la précédente. Autre grosse sortie, Death of X #3, une série dont j’ai expliqué les enjeux dans la minute comics #5 et à un chapitre de la conclusion, la pression monte d’un cran ! Et je termine avec Marvel par le retour tant attendu de Thor Odinson ! Il avait disparu depuis le gros event Original Sin où il avait perdu le droit de porter son marteau. C’est encore et toujours Jason Aaron qui s’occupe du scénario de The Unworthy Thor #1, grand habitué du personnage et il est rejoint par le génial Olivier Coipel au dessin. Le résultat est super, fait le lien avec Original Sin et Secret Wars, démarre vraiment bien et j’ai hâte de lire la suite.

Les Green Lanterns sont enfin intéressantes Les Green Lanterns sont enfin intéressantes Les Green Lanterns sont enfin intéressantes

Du côté de DC Comics, je suis content de pouvoir enfin caler la série Green Lanterns qui avec son chapitre 10 décolle vraiment, grâce à son nouveau méchant que je trouve assez intéressant et le concept du Phantom Ring, un anneau ultime mais dangereux. Je retiens aussi Nightwing, qui a bien profité de la relance DC Universe Rebirth et qui termine son arc scénaristique dans ce chapitre 8, qui était plutôt cool avec l’arrivée du nouveau méchant Raptor. Je me suis peut-être fait avoir par la promo intensive autour de Superman #10 mais j’ai trouvé la rencontre entre Superboy et Robin très drôle et voir leurs pères respectifs défendre leurs gamins face à l’autre et les punir ensemble était fun. Je termine avec Shade - The Changing Girl #2, qui se confirme en tant que meilleure série du label DC’s Young Animal. C’est inventif, frais, fun et super agréable à lire, un must.