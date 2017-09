The Walking Dead saison 7 : Comment survivre à la trève hivernale ? Eugene a une astuce !

Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, nous avons pu découvrir le mid-season finale de la septième saison de the Walking Dead, qui aura mis en scène de nombreux événements : Rick et Aaron sont de retour à Alexandria avec des provisions, toutes prises par les Saviors, Daryl s'est échappé du Sanctuaire, Negan a tué Spencer, qui tentait de devenir le leader d'Alexandria, puis a demandé à l'une de ses sbires de tuer un des membres de la communauté, Olivia, à cause de Rosita qui a tenté de tuer Negan. A la fin de l'épisode, nous avons également pu constater que tous les personnages se sont retrouvés à la Colline.

Nous avons par ailleurs pu vous dévoiler quelques indices cachés dans le mid-season finale qui pouvaient indiquer la direction qu'allait prendre la suite des événements dans The Walking Dead saison 7... Mais ici, nous allons vous dévoiler ce que Josh McDermitt vous conseille pour patienter durant la trêve hivernale ! Ainsi, l'acteur incarnant Eugene a pu dévoiler ses astuces pour tenir pendant ces quelques semaines de pause qu'a pu s'octroyer la série, ce jusqu'en février prochain ! Bien entendu, la vidéo est assez marrante et permet un peu à l'acteur de sortir de son personnage d'Eugene ! Qu'en pensez-vous ?