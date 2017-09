The Walking Dead saison 7 : Episode 8, des indices sur la suite cachés dans le mid-season finale !

Il y a maintenant un peu plus d'une semaine, nous avons pu découvrir le mid-season finale de la septième saison de the Walking Dead, qui aura mis en scène de nombreux événements : Rick et Aaron sont de retour à Alexandria avec des provisions, toutes prises par les Saviors, Daryl s'est échappé du Sanctuaire, Negan a tué Spencer, qui tentait de devenir le leader d'Alexandria, puis a demandé à l'une de ses sbires de tuer un des membres de la communauté, Olivia, à cause de Rosita qui a tenté de tuer Negan. A la fin de l'épisode, nous avons également pu constater que tous les personnages se sont retrouvés à la Colline. Déjà quelques informations ont pu être dévoilées concernant la suite de la série, notamment la date de diffusion de la suite, et de l'épisode 9 de la saison 7 de The Walking Dead, mais nous allons ici même revenir sur quelques indices sur la suite qui ont été disséminés çà et là au cours de l'épisode 8 de la saison 7 de The Walking Dead !

Tout d'abord, cet épisode continue de mettre en place le leadership à venir de Maggie à la Colline. Les fans le savent : Maggie devrait prendre le pouvoir très bientôt, et la discussion entre elle et Gregory au début de l'épisode montre bien qu'une confrontation va avoir lieu sous peu. Par ailleurs, Rick reprend du poil de la bête dans cet épisode 8, et amorce la rébellion d'Alexandria contre les Saviors. Ensuite, dans l'épisode 8, nous découvrons que Daryl passe un peu de temps dans la chambre de Dwight : dans cette chambre, on constate que Daryl regarde une pièce d'échecs, ce qui est une référence à une autre pièce trouvée dans la première moitié de la saison 6. On peut se douter que le départ de Daryl va changer des choses concernant Dwight et Negan... Par ailleurs, Richard, le membre du Royaume qui essaie de persuader Carol et Morgan de convaincre Ezekiel de se rebeller contre les Saviors, arrive dans la maison de Carol avec un pack de bouteilles vides. C'est une référence directe à l'arme que devrait utiliser Richard dans la bataille qui s'annonce contre les Saviors, puisque dans les comics, ce dernier utilise des bouteilles en guise de coktails molotov ! Qu'en pensez-vous ?