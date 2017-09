Aslaug n’est plus la reine ! Pendant que Ragnar tente de trouver une solution pour s’en sortir au Wessex, Lagertha a repris Kattegat de force, comme on a pu le voir dans l’épisode 13 de Vikings saison 4, dont vous pouvez découvrir notre critique. La femme du roi des Vikings comprend très vite qu’elle ne fait pas le poids et décide d’abdiquer à condition que la nouvelle reine ne la tue pas. Mais elle passe le marché en sachant qu’elle n’en sortira pas indemne. Lagertha décoche finalement une flèche dans son dos. Sa mort affecte beaucoup Ubbe, qui semble déterminé à se venger alors que Sigurd affiche une attitude plus détachée. Cet événement devrait marquer un tournant dans l’histoire des deux frères et on est curieux de savoir ce qu’ils vont préparer contre la mère de Bjorn.

Le moment le plus marquant de l’épisode reste l’intense face à face entre le roi Egbert et Ragnar. Cette scène montre le chemin parcouru par les deux hommes et leur questionnement jusqu’à ce Ragnar demande au roi Egbert de le livrer au roi Aelle pour que ce dernier l’exécute. En échange, il souhaite qu’Ivar soit reconduit sain et sauf à Kattegat. S’il faudra encore patienter pour savoir si le roi du Wessex va accepter ce marché, il lui a présenté le fils d’Athelstan. Le personnage, tué par Floki, manque cruellement aux fans, qui devraient être ravis qu'il soit évoqué. Ragnar a aussi rencontré Magnus, le fils qu’il aurait eu avec Kwenthrith mais il nie sa relation avec la défunte princesse. Suite à la réaction du Viking, Aethelwulf jette l’enfant dehors et à la rédac’ de MCM.fr, on se demande quelle importance il aura dans la suite de la série. L’absence de Bjorn cette semaine ne nuit en rien à l’épisode, au contraire, elle laisse la place pour le développement des intrigues autour de Lagertha et Ragnar. Le règne du Roi des Vikings va-t-il bientôt toucher à sa fin ? En attendant de le savoir, découvrez le trailer de l'épisode 15 de Vikings saison 4.