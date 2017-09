Wonder Woman, Link, Baby Groot... Votez pour le virtual ambassador des melty Future Awards 2017

S’il y a de la belle compétition dans la catégorie coming soon international des melty Future Awards 2017 avec Hailee Stenfield et Bebe Rexha, c’est toujours beaucoup plus fun de voter dans la catégorie pour élire son virtual ambassador de 2017. Que ça soit pour le symbole de la pop-culture qu’il est ou juste parce qu’il est mignon, 2017 sera son année et c’est vous qui décidez. Le premier concurrent est Link, qui fera son grand retour avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild et ça fait tellement longtemps qu’on a pas eu un gros jeu de la licence mythique de Nintendo que la hype est grande.

Faites votre choix

On aura aussi le duo inséparable Baby Groot et Rocket Racoon et après le premier trailer de Gardiens de la Galaxie 2, on ne doute pas une seule seconde que le nouveau Groot va faire fondre beaucoup de cœurs. On la connait depuis des années sans jamais y prêter vraiment attention mais la Voix de Secret Story mérite sa place dans cette catégorie. On retrouve ensuite les Power Rangers, qui feront eux aussi leur grand retour dans un nouveau film très moderne et on se demande si ça va fonctionner. On termine avec Wonder Woman, la seule femme de cette catégorie, qui aura droit à son film très bientôt et qui pourrait bien changer la face de l’univers DC Comics, comme l’a prouvé le dernier trailer épique de Wonder Woman. Donc à vos votes et faites votre choix.