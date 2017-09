Michael Fassbender est partout en ce moment ! À l’affiche avec Assassin’s Creed, qui ne brise pas la malédiction des films de jeux vidéo pour notre plus grande tristesse, mais aussi dans le trailer du terrifiant en sanglant Alien Covenant qui est sorti ce week-end. Mais par contre, on pourrait bien ne plus le voir en tant que Magneto chez les X-Men. Si c’est devenu un sport pour Jennifer Lawrence de dire qu’elle ne jouera plus Mystique et que finalement elle veut bien continuer, l’acteur a toujours été plus évasif sur le sujet. “Je ne sais pas pour être honnête, je n’ai pas encore pris de décision parce que je n’ai aucune idée de ce qui est prévu pour la franchise.” a expliqué Fassbender.

Plus de Magneto ?

On sait qu’en dehors de Logan prévu pour dans quelques mois, le prochain film des X-Men sera le The New Mutants, dont la date de tournage a été dévoilée, et qui sera réalisé par Josh Boone. Centré sur une équipe de mutants plus jeune, les X-Men que l’on connaît déjà devraient à priori ne pas être présents, ou en tant que mentor et un peu au second plan. Ce qui laisse peu de place pour une apparition de Magneto, puisqu’il n’est pas un X-Men à proprement parler. On est donc pas près de revoir l’acteur mettre son casque, surtout qu’on ne sait toujours pas ce qui est prévu par la Fox et que des rumeurs de reboot après X-Men Apocalypse courent sur le net. Bien sûr, rien de bien sérieux mais elles sont quand même là et mettent le doute.