Depuis sa sortie en salles au Japon, Your Name cartonne. Il raconte l’histoire de deux lycéens, Mitsuha et Taki, qui échangent leurs corps à travers leurs rêves. Réalisé par Makoto Shinkai, il est devenu le deuxième plus gros film d’animation au box-office nippon, dépassant Princesse Mononoké et le Château Ambulant. Mais que vaut ce film d’animation, qui parvient à se hisser à la hauteur des Studios Ghibli ? À la rédac’ de MCM.fr, on est allé le voir et on a été séduit. Lorsque les deux personnages comprennent qu’ils échangent leur vie, ils se fixent des règles et discutent à travers l’agenda de leur portable. S’ensuit alors des recherches pour comprendre ce qui leur arrive. L’humour est au rendez-vous puisque forcément, cette situation amène à des quiproquos. Mais Your Name nous fait vite passer des rires aux larmes avec son histoire touchante.

Le réalisateur Makoto Shinkai s’était déjà illustré dans un premier moyen-métrage, intitulé The Voices of a Distant Star, mais aussi une série de trois courts-métrages, 5cm Per Second, dans lesquels il traitait de l’amour, du temps et de la distance. Dans Your Name, il reprend impeccablement ses trois thèmes avec un concept bien mené et accrocheur à travers un Japon de traditions mais aussi moderne. On s’attache très vite aux deux personnages principaux, qui ont chacun leurs désirs. Mitsuha vit dans un village retiré et rêve de découvrir Tokyo alors que Taki semble perdu dans la jungle urbaine et cherche un sens à sa vie. Tous deux portent efficacement le récit et parviennent à nous transmettre leurs émotions. Makoto Shinkai réussit d’ailleurs un tour de force en nous faisant vibrer avec eux. L’histoire est tellement prenante qu’on vit chacune des épreuves que traversent Taki et Mitsuha comme si on était à leur côté.

Taki et Mitsuha

Très bien écrit, Your Name est une histoire bouleversante comme les japonais savent si bien le faire avec un plot twist, qui donne une autre ampleur au long-métrage. Celui-ci change totalement la vision qu’on a du film. En plus d’un scénario bien ficelé, emprunt de poésie et rafraîchissant, les dessins sont sublimes. Si le film d'animation de Makoto Shinkai a connu un succès au Japon, c’est également grâce à sa musique, interprétée par le groupe de rock japonais Radwimps. Ces notes pourraient rebuter le public occidental mais elles permettent des transitions entre différentes scènes du film et contribuent donc à sa dynamique. Véritable succès, Your Name pourrait être nominé aux Oscars dans la catégorie du "meilleur film d’animation". La concurrence s’annonce rude avec, en lice, Le Monde de Dory, dont vous pouvez découvrir notre critique ou encore Zootopie, mais on ne doute pas que ce chef d’œuvre de l’animation japonaise saura tirer son épingle du jeu !